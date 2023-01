Coppa Italia, probabili formazioni Milan-Torino: le scelte di Pioli e Juric

Mercoledì 11 gennaio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Milan-Torino. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Siro, chiamato così per il nome del quartiere milanese in cui è situato, è intitolato dall’anno 1980 a Giuseppe Meazza, uno dei più grandi calciatori italiani, che ha vestito le maglie di Inter e Milan.

Coppa Italia, Milan-Torino: come arrivano le due squadre

Il Milan si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I rossoneri, infatti, hanno vinto in trasferta 1-2 contro la Salernitana ed hanno pareggiato in casa per 2-2 contro la Roma. Il Torino, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi in campionato. I granata, infatti, hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Verona ed hanno pareggiato 1-1 anche in trasferta contro la Salernitana. Il Toro, nei precedenti turni, ha superato Palermo (3-0) e Cittadella (4-0).

Coppa Italia, probabili formazioni Milan-Torino

La vincente tra Milan e Torino, ai quarti, troverà una tra Fiorentina e Sampdoria, che si affronteranno tra loro giovedì 12 gennaio.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Indisponibili: Florenzi, Rebic, Origi, Ballo, Messias, Maignan, Krunic, Kjaer, Ibrahimovic

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. Indisponibili: Aina, Pellegri.