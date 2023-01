DOVE VEDERE ATALANTA-SAMPDORIA – SERIE A –

Alle 20.45 di sabato 28 gennaio 2023 fischio d’inizio al Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida Atalanta-Sampdoria. La partita, valida per la 20esima giornata di campionato Serie A, verrà arbitrata da Doveri.

L’ATALANTA arriva dal rocambolesco pareggio allo Stadium, dove la gara contro la Juve è terminata 3-3. I nerazzurri sono sesti in classifica con 35 punti, pochi di differenza con il Milan, al secondo posto, che ne ha 38. La formazione di Gasperini, in piena forma, proverà a portare via altre tre punti importanti.

La SAMPDORIA, tra Coppa Italia e Serie A, in questo mese di gennaio ha disputato 4 gare e le ha perse tutte. Un anno nero per la formazione blucerchiata che proverà a portare via punti importanti da Bergamo. In classifica la situazione è difficile, 19esimi con 9 punti; piena zona di retrocessione.

I precedenti tra Atalanta-Sampdoria a Bergamo sono 50: 22 vittorie dei padroni di casa, 11 pareggi e 17 vittorie della Samp.

Dove vedere Atalanta-Sampdoria

La partita Atalanta-Sampdoria di sabato 28 gennaio 2023 alle ore 20.45 verrà trasmessa in diretta su DAZN (Segui la Serie A Tim su DAZN. Attiva ora) scaricando l’app l’app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sarà possibile, sempre su DAZN, seguire il match a Bergamo in diretta streaming. Gli abbonati potranno scaricare l’app su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, De Roon, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pasalic; Boga. All. Gasperini

SAMPDORIA (3-4-1-2): Falcone; Ferrari, Magnani, Colley; Conti, Thorsby, Ekdal, Murru; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo