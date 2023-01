DOVE VEDERE BRESCIA-FROSINONE – SERIE B –

Per la 21esima giornata di Serie B, alle ore 16.15 è previsto il fischio d’inizio per Brescia-Frosinone. La partita al Mario Rigamonti di Brescia verrà gestita dall’arbitro F. Cosso.

Il BRESCIA ha iniziato il nuovo anno con una sconfitta, quella contro il Sudtirol (1-0). Aglietti, arrivato da poco sulla panchina dei lombardi, non riesce ancora a fare la differenza. Le rondinelle sono 13esime con 23 punti dopo 20 giornate disputate. Pochi per pensare ai Play-Off.

Il FROSINONE ha inaugurato l’anno nuovo con una vittoria grandiosa sul Modena (2-1), mentre aveva chiuso il 2022 con un’altra vittoria importante, dove aveva inflitto un 3-0 alla Ternana. I ciociari sono primi in classifica, in solitaria, con 42 punti, bel 5 in più sulla Reggina, piazzata al secondo posto.

I precedenti, a partire dalla stagione 2006/07 sono 20: 8 vittorie dei ciociari, 8 successi per le rondinelle e 2 pareggi.

Dove vedere Brescia-Frosinone

La gara Brescia-Frosinone di sabato 21 gennaio 2023 alle ore 16.15 verrà trasmessa in diretta su DAZN (Segui match su DAZN. Attiva ora). Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

La partita sarà disponibile anche su Sky, tramite Sky Go (Per tutti coloro che hanno un abbonamento anche a Sky) su pc, tablet e smartphone. La gara andrà in onda anche in streaming su DAZN, Now Tv o Helbiz Live per coloro i quali avranno sottoscritto un regolare abbonamento. Non è possibile quindi seguire la partita gratis in diretta tv o streaming.

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini, Karacic, Adorni, Mangraviti, Huard, Bisoli, Galazzi, Van De Looi, Ndoy Moreo, Aye. ALLENATORE: Josep Clotet Ruiz.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati, Oyono, Ravanelli, Kalaj, Frabotta, Mazzitelli, Lulic, Insigne, Rodhen, Caso, Moro. ALLENATORE: Fabio Grosso.