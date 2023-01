DOVE VEDERE CAGLIARI-COMO – SERIE B –

Per la ventesima giornata di Serie B andrà in scena la partita Cagliari-Como. Il match alla Unipol Domus verrà arbitrato da F. Meraviglia, sabato 14 gennaio 2023 ore 14.

Il CAGLIARI ha chiuso lo scorso anno con una bella vittoria sul Cosenza, 2-0. La formazione sarda in classifica è piazzata all’undicesimo posto con 25 punti. La zona Play-Off è abbastanza lontana, ma non impossibile con i buoni risultati.

Il COMO dopo una lunga serie di risultati negativi, nelle ultime due partite dell’anno ha portato a casa due vittorie importanti. I lombardi hanno vinto contro il Cittadella (2-0) e la Ternana (3-0). Questi successi hanno spinto i Lariani fuori dalla zona di retrocessione, adesso sono 15esimi con 22 punti.

I precedenti tra Cagliari-Como sono 9: 4 vittorie dei rossoblù, 3 vittorie dei Voltiani, 2 pareggi.

Dove vedere Cagliari-Como

La partita Cagliari-Como di sabato 14 gennaio 2023 ore 14 verrà trasmessa su diverse piattaforme. La gara verrà trasmessa tramite Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN (Segui match su DAZN. Attiva ora).

Gara visibile anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Altare, Carboni; Nandez, Maloumbou, Kourfalidis; Falco; Lapadula, Pavoletti.

COMO (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Iannou; Faragò, Bellemo, Arrigoni; Mancuso, Gabrielloni, Cerri.