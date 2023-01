DOVE VEDERE CREMONESE-INTER – SERIE A –

Per la ventesima giornata di Serie A, si gioca Cremonese-Inter. La sfida al Giovanni Zini di Cremona si giocherà sabato 28 gennaio 2023 alle ore 18, e verrà gestita dall’arbitro M.Mariani.

La CREMONESE, con appena 8 punti in 19 gare disputate, è ultima in classifica. La formazione lombarda non ha mai vinto in questa stagione. La situazione è critica per le Tigri, anche se nell’ultima di campionato hanno pareggiato a Bologna (1-1).

L’INTER sta perdendo qualche punto di troppo, la possibilità di sfidare il Napoli nella corsa scudetto si è affievolita ancor di più dopo il ko interno contro l’Empoli nella scorsa giornata di campionato. La formazione di Simone Inzaghi deve tornare a vincere per competere con le dirette avversarie, al momento i nerazzurri sono al quarto posto con 37 punti.

I precedenti tra le due formazioni sono 14: 11 vittorie dei nerazzurri, 1 vittoria dei grigiorossi e 2 pareggi.

Dove vedere Cremonese-Inter

La partita Cremonese-Inter, di sabato 28 gennaio 2023 ore 18, verrà trasmessa in diretta su DAZN (Segui la Serie A Tim su DAZN. Attiva ora) scaricando l’app l’app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sarà possibile, sempre su DAZN, seguire il match di Cremona in diretta streaming. Gli abbonati potranno scaricare l’app su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Ballardini.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.