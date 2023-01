DOVE VEDERE CREMONESE-MONZA – SERIE A –

La diciottesima giornata di Serie A prevede il match Cremonese-Monza, sabato 14 gennaio 2023 alle ore 15. La sfida al Giovanni Zini di Cremona verrà arbitrata da Domenico Massa.

La CREMONESE è ultima in classifica con soli 7 punti. Da inizio campionato ad oggi i lombardi non sono riusciti a portare a casa neanche una vittoria. Per la formazione di Alvini solo 7 pareggi. Contro il Monza sarà uno dei tanti derby lombardi. I grigiorossi arrivano da due sconfitte consecutive, l’ultima contro il Verona (2-0) e contro la Juve (1-0).

Il MONZA si tiene lontano dalla zona di retrocessione, ad oggi la formazione briazola è al 15esimo posto in classifica con 18 punti. Nell’ultima gara di campionato, tra l’altro molto discussa, i biancorossi hanno tenuto testa agli ex Campioni d’Italia dell’Inter (2-2).

I precedenti tra le due formazioni sono 23: 11 vittorie della Cremonese, 8 pareggi, 4 vittorie del Monza.

Dove vedere Cremonese-Monza

La sfida di sabato 14 gennaio 2023 ore 15 tra Cremonese-Monza, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La sfida si potrà seguire grazie all’applicazione.Per chi avesse anche l’abbonamento a Sky, potrà comunque seguire il match al Giovanni Zini di Cremona. Gli utenti potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite).

La partita verrà trasmessa anche in streaming collegandosi sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili tramite app di DAZN