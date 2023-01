DOVE VEDERE LAZIO-FIORENTINA – SERIE A –

La ventesima giornata di Serie A prevede Lazio-Fiorentina. La sfida all’Olimpico di Roma avrà fischio d’inizio domenica 29 gennaio 2023 alle ore 18. L’arbitro di gara designato per la partita è A. Colombo.

La LAZIO arriva da una vittoria importante, un 4-0 rifilato al Milan. Con questo successo i biancocelesti hanno raggiunto il terzo posto in classifica con 37 punti, un in meno proprio ai rossoneri che sono in seconda posizione.

La FIORENTINA arriva da due brutti ko, quello contro il Torino e contro la Roma. Situazione da invertire per non perdere punti importanti. I Viola in classifica sono piazzati all’undicesimo posto con 23 punti; per la salvezza sono ancora a metà strada.

I precedenti tra Lazio-Fiorentina sono ben 162: le vittorie dei biancocelesti sono 67, 43 pareggi; 52 vittorie della Viola.

Dove vedere Lazio-Fiorentina

La sfida Lazio-Fiorentina verrà trasmessa in diretta su DAZN. La partita verrà trasmessa su canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita dell’Olimpico si potrà seguire anche diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app DAZN e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.