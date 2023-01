DOVE VEDERE LECCE-MILAN – SERIE A –

Al Via del Mare sabato 14 gennaio 2023 ore 18 andrà in scena Lecce-Milan. La sfida, valida per la diciottesima giornata di campionato, verrà gestita dall’arbitro Daniele Orsato.

Il LECCE ha iniziato il 2023 con ottimi risultati; dopo aver battuto la Lazio (2-1) i pugliesi hanno pareggiato contro lo Spezia. In questo modo la formazione salentina si è piazzata in undicesima posizione in classifica con 19 punti.

Il MILAN arriva dalla deludente uscita dalla Coppa Italia, la sfida degli ottavi è stata vinta dal Torino a San Siro. Oltre al ko in coppa, i rossoneri arrivano anche dalla rimonta subita dalla Roma in campionato. Un momento delicato per la formazione di Pioli che proverà a dare un segnale contro il Lecce. I rossoneri in classifica sono terzi con 37 punti.

I precedenti sono 39: 24 successi del Milan, 2 vittorie per il Lecce, 13 pareggi.

Dove vedere Lecce-Milan

Il match al Via del Mare di sabato 14 gennaio 2023 ore 18 verrà trasmesso in diretta su DAZN (Clicca qui per il tuo abbonamento). La partita si potrà seguire scaricando l’app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Il match, per gli abbonati a DAZN, si potrà vedere anche in streaming, scaricando l’app su dispositivi mobili oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.