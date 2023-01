Dove vedere Napoli-Juventus Primavera, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi 14 gennaio alle ore 13 allo stadio “Pasquale Janniello” di Frattamaggiore (Napoli) si disputerà il match Napoli-Juventus, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, che in classifica vede i partenopei al 15° posto con 13 punti, mentre i bianconeri sono terzi con 25 punti.

Nelle ultime cinque stagioni sono otto i precedenti tra le due squadre con i piemontesi avanti per 4-3 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà Stefano Nicolini di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino (Roma) e Marco Cerilli di Latina.

Napoli-Juventus Primavera, probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Alastuey, Acampa; Sahli, Spavone; Rossi. A disp.: All. Frustalupi

JUVENTUS (4-3-3): Daffara; Turco S., Dellavalle, Citi, Rouhi; Ripani, Nonge, Hasa; Maressa, Mancini, Yildiz. All. Montero

Dove vedere Napoli-Juventus Primavera in tv e streaming

Il match Napoli-Juventus, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 13), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’app Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).