DOVE VEDERE REAL MADRID-REAL SOCIEDAD – LA LIGA –

La giornata 19 della Liga spagnola ha in previsione la sfida tra Real Madrid-Real Sociedad. La gara si disputerà domenica 29 gennaio 2023 alle ore 21, arbitro della partita M. Lopez.

Il REAL MADRID arriva al match conto la Real Sociedad dalla vittoria contro l’Atletico Bilbao (2-0) in trasferta. La formazione allenata da Carlo Ancelotti è al secondo posto in classifica con 41 punti, tre in meno della capolista, il Barcellona.

La REAL SOCIEDAD sta disputando una stagione stellare, al momento è al terzo posto in classifica, 38 punti. Nell’ultima sfida di campionato i biancoblù hanno vinto contro il Vallecano in trasferta (2-0), mentre in settimana hanno perso contro il Barcellona (1-0) nella sfida valida per la Coppa del Re.

Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad

La sfida spagnola tra Real Madrid-Real Sociedad di domenica 29 gennaio 2023 ore 21 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Guarda match in co-esclusiva su DAZN. Attiva ora) utilizzando o scaricando l’app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match tra Real Madrid e Real Sociead verrà trasmesso anche in diretta streaming. Gli abbonati possono scaricare l’app su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Illarramendi, Marin; Silva; Sorloth, Barrenetxea. All. Alguacil.