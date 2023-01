DOVE VEDERE REGGINA-SPAL – SERIE B –

La ventesima giornata di Serie B prevede la sfida Reggina-Spal, sabato 14 gennaio 2023 ore 14. Il match all’Oreste Granillo di Reggio Calabria verrà gestito dall’arbitro D. Perenzoni.

La REGGINA ha chiuso il 2022 con una vittoria, quella in trasferta contro l’Ascoli per 1-0. La formazione calabrese è al secondo posto in classifica con 39 punti. La squadra guidata da Filippo Inzaghi dopo aver guidato la classifica si è fatta raggiungere dal Frosinone.

La SPAL guidata da Daniele De Rossi ha chiuso il 2022 con una sconfitta sul proprio campo di gioco contro il Pisa (1-0). Gli emiliani hanno intenzione di recuperare e di iniziare a fare punti per grandi obiettivi nel 2023. Contro la Reggina non sarà semplice, ma gli estensi proveranno a rubare punti agli avversari.

I precedenti tra Reggina-Spal sono 3: 2 vittorie per gli estensi, una per i granata.

Dove vedere Reggina-Spal

Il match tra Reggina-Spal di sabato 14 gennaio 2023 ore 14 valido per la 20esima giornata di Serie B verrà trasmesso in diretta da DAZN. (Guarda match su DAZN. Attiva ora). La partita si potrà seguire a partire dalle ore 14:00. Per vedere la gara occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media.

Probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Colombi; Loiacono, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Varnier, Arena; Dickmann, Prati, Zanellato, Celia; Valzania, Maistro; La Mantia.