DOVE VEDERE REGGINA-TERNANA – SERIE B –

Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14 si giocherà Reggina-Ternana. La partita all’Oreste Granillo di Reggio Calabria verrà arbitrata da M. Piccinini.

La REGGINA di Pippo Inzaghi vola alto in classifica, seconda con 37 punti dopo 20 giornate di campionato. La formazione calabrese arriva dalla sconfitta contro la SPAL in casa (1-0). Dopo la delusione della scorsa partita, gli amaranto proveranno a rifarsi contro la Ternana.

La TERNANA arriva dall’importante vittoria contro l’Ascoli (1-0). I Rossoverdi dopo 20 giornate di campionato sono in piena zona PlayOff. Una stagione di buon livello per le Fere, che sono piazzati al settimo posto con 29 punti.

I precedenti tra Reggina-Ternana al Granillo sono 16: 4 vittorie degli amaranto, 4 successi per gli abruzzesi e 8 pareggi.

Dove vedere Reggina-Ternana

La sfida Reggina-Ternana, di sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14, verrà trasmessa in diretta su DAZN (Segui match su DAZN. Attiva ora) a partire dalle ore 14:00 del giorno 21-01-2023. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

La partita sarà disponibile anche su Sky Go su pc, tablet e smartphone. La gara andrà in onda anche in streaming su DAZN, Now Tv o Helbiz Live per coloro i quali avranno sottoscritto un regolare abbonamento. Non è possibile quindi seguire la partita gratis in diretta tv o streaming.

Probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Majer, Hernani, Ricci, Santander, Rivas. All. Inzaghi

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Mantovani, Sorensen; Diakitè, Di Tacchio, Agazzi, Palumbo, Corrado; Falletti, Pettinari. All. Andreazzoli