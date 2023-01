DOVE VEDERE SALERNITANA-NAPOLI – SERIE A –

L’atteso derby campano tra Salernitana-Napoli si giocherà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18 allo Stadio Arechi di Salerno. La sfida, valida per la 19esima gara di campionato Serie A, verrà arbitrata da (in aggiornamento – non ancora designato).

La SALERNITANA, dopo un rocambolesco 8-2 inflitto dall’Atalanta nell’ultima gara di campionato, ha visto esonerare e ripristinare il proprio allenatore, Nicola. Dopo aver ritrovato stabilità in panchina, la formazione granata spera di ritrovarne anche in campo e affrontare al meglio il derby. La squadra allenata da Nicola è sedicesima in classifica con 18 punti. La zona retrocessione è distante, la strada verso la salvezza è a metà.

Il NAPOLI di mister Spalletti è caduto al primo turno di Coppa Italia lo scorso martedì. I campani sono stati eliminati ai rigori dalla Cremonese. Dopo la delusione, gli azzurri proveranno a rifarsi in campionato contro la Salernitana. La formazione partenopea è prima in classifica con 47 punti.

I precedenti tra Salernitana-Napoli sono 28: 12 successi dei partenopei; 13 pareggi e 3 vittorie della Bersagliera.

Dove vedere Salernitana-Napoli

Il derby campano tra Salernitana-Napoli verrà trasmesso in diretta su DAZN sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18. (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora) visibile su una moderna smart tv (anche sullo SkyQ), o collegando un normale televisore ad una console Playstation o Xbox, o TimVision Box o utilizzando dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il derby si potrà seguire anche in streaming, tramite app di DAZN su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre è possibile seguire la partita in streaming tramite l’app di Sky Go.