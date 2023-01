DOVE VEDERE SPEZIA-ROMA – SERIE A –

La 19esima giornata di Serie A vedrà andare in scena il match Spezia-Roma, domenica 22 gennaio 2023 alle ore 18. La sfida all‘Alberto Picco di La Spezia verrà arbitrata da (in aggiornamento – ancora non designato).

Lo SPEZIA ha iniziato l’anno in positivo, 2 pareggi (Lecce e Atalanta) ed una vittoria (Torino). La formazione ligure procede alla grande in questa stagione, attualmente è piazzata in 15esima posizione con 18 punti. La salvezza è a metà strada, ma la formazione guidata da Luga Gotti ha grandi possibilità di farcela.

La ROMA sembra aver trovato gli equilibri giusti, così come il feeling tra i giocatori. Dopo le ultime gare impazza la DyBraham; la coppia formata da Dybala e Abraham. I due centravanti hanno trovato l’intesa e non hanno intenzione di fermarsi. La Roma, settima in classifica (34 punti), arriva dalla vittoria contro la Fiorentina (2-0).

I precedenti tra Spezia-Roma sono 6: 3 vittorie dei giallorossi, 1 pareggio e 2 vittorie degli Aquilotti.

Dove vedere Spezia-Roma

La sfida Spezia-Roma di domenica 22 gennaio 2023 alle ore 18 verrà trasmessa in diretta su DAZN. (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora) visibile su una moderna smart tv (anche sullo SkyQ), o collegando un normale televisore ad una console Playstation o Xbox, o TimVision Box o utilizzando dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita si potrà seguire anche in streaming, sempre tramite app di DAZN su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre è possibile seguire la partita in streaming tramite l’app di Sky Go.