DOVE VEDERE UDINESE-VERONA – SERIE A –

L’ultima sfida della ventesima giornata di Serie A si disputerà lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 20.45. Il posticipo di Serie A si giocherà alla Dacia Arena tra Udinese-Verona, partita affidata all’arbitro L.Pairetto.

L’UDINESE dopo due sconfitte (Juventus e Bologna) torna alla vittoria nella precedente giornata di campionato contro la Sampdoria (1-0). Una vittoria importante che ridà fiducia ai friulani, oltre che tre punti importanti. Settimi con 28 punti, la formazione di Andrea Sottil è nella zona di qualificazione alle coppe in classifica.

L’HELLAS VERONA dopo il ko contro l’Inter, ritrova la vittoria in campionato, contro il Lecce in trasferta (2-0). In classifica la situazione non è semplice, 17esimi con 12 punti, zona rossa, piena zona retrocessione per i Mastini.

I precedenti tra Mastini e friulani sono 14: 7 successi per l’Udinese, 4 vittorie per il Verona e 3 pareggi.

Dove vedere Udinese-Verona

La sfida Udinese-Verona prevista per lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 20.45 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Segui la Serie a Tim su Dazn. Attiva ora). Per chi fosse abbonato a Sky sarà possibile vederla anche sulle reti Sky Sport.

La partita si potrà seguire anche tramite streaming, sia su Dazn che tramite l’app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky. Il match sarà disponibile anche acquistando i pacchetti offerti su Now Tv.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All. Andrea Sottil

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric. All. Marco Zaffaroni