DOVE VEDERE VERONA-LECCE – SERIE A –

La 19esima giornata di Serie A inizia con l’anticipo tra Verona-Lecce. La gara di Serie A andrà in scena al Marc’Antonio Bentegodi di Verona sabato 21 gennaio 2023 alle ore 15. La partita verrà affidata all’arbitraggio di (in aggiornamento – non ancora designato).

L’HELLAS VERONA arriva dal ko di San Siro, inflitto lo scorso weekend dall’Inter di Simone Inzaghi (1-0). La formazione gialloblù è in piena zona retrocessione, 18esima con appena 9 punti totalizzati in 18 gare. Manca ancora il girone di ritorno, ma non sarà semplice, la competizione per restare nella massima serie è alta. Bisognerà invertire rotta, Zaffaroni dovrà lavorare duramente con i suoi uomini, contro il Lecce sarà una sfida importante.

Il LECCE è in buone condizioni fisiche; i salentini arrivano da un importante pareggio contro i Campioni d’Italia (2-2) dopo un doppio vantaggio. Per la salvezza i giallorossi sono a metà strada, 20 punti in 18 gare; al momento la formazione di Marco Baroni è alla posizione 14 in classifica.

Gli ultimi 6 precedenti tra Verona-Lecce sono finiti con 2 vittorie dei Mastini, un pareggio e 3 vittorie dei Lupi.

Dove vedere Verona-Lecce

La sfida Verona-Lecce di sabato 21 gennaio 2023 ore 15 al Benregodi verrà trasmessa in diretta su DAZN (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora) visibile su una moderna smart tv (anche sullo SkyQ), o collegando un normale televisore ad una console Playstation o Xbox, o TimVision Box o utilizzando dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita si potrà seguire anche in streaming, tramite app di DAZN su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre è possibile seguire la partita in streaming tramite l’app di Sky Go.