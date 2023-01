L’attesa sembra essere finita, la Juve svuota l’infermeria, Allegri ritrova giocatori attesi a lungo sul campo di gioco. Oggi partitella contro il Fossano, dove si sono rivisti Pogba, Vlahovic e Cuadrado, lontani dal campo da prima della sosta dei Mondiali.

La Juve svuota l’infermeria: Allegri ritrova Cuadrado, Pogba e Vlahovic

Questa mattina la formazione guidata da Max Allegri è tornata sul campo per l’allenamento mattutino. La squadra si allena in vista del big match di domenica, quello contro l’Atalanta all’Allianz Stadium. Durante la sessione Dusan Valhovic, Paul Pogba e Juan Cuadrado hanno preso parte al test di 45′ contro il Fossano. Una partitella soft per riprendere confidenza col ritmo gara e testare sul campo la reale tenuta dei tre uomini bianconeri dopo i rispettivi infortuni.

Nonostante abbiamo preso parte al test e siano fuori dall’infermeria, i tre poi hanno proseguito verso il programma di recupero personalizzato. Pronti per la convocazione che deciderà il mister. Senza ulteriori intoppi, infatti, gli attesissimi tre giocatori dovrebbero essere convocati per le prossime sfide dei bianconeri entro e non oltre la fine di gennaio.

La Vecchia Signora, in programma nel mese di gennaio, ha rispettivamente le seguenti gare: Atalanta e Monza (Serie A); Monza (Coppa Italia).