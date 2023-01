Manchester City-Arsenal, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere FA Cup

Questa sera alle ore 21 al “City of Manchester Stadium” si disputerà il match Manchester City-Arsenal, valevole per il quarto turno (sedicesimi di finale) di FA Cup con le due squadre che in Premier League sono rispettivamente seconda e prima con 45 e 50 punti. Nell’unico turno giocato dalle due squadre, i “Citizens” hanno sconfitto in casa il Chelsea 4-0, mentre i “Gunners” hanno vinto in trasferta contro l’Oxford (3-0).

Sono 131 i precedenti complessivi che vedono la squadra londinese in netto vantaggio per 63-35 e 33 pareggi; chi vincerà si qualificherà agli ottavi di finale (sorteggio da effettuare) in programma il 1° marzo.

Manchester City-Arsenal, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Haaland, Grealish.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, Gabriel, White, Zinchenko; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming

Il match di FA Cup tra Manchester City-Arsenal sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni con il commento tecnico dell'ex calciatore Emanuele Giaccherini.