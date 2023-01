Milan: ecco chi giocherà in porta contro la Salernitana

Il Milan sul fronte portieri ancora non potrà schierare il suo numero 1 titolare per via del vecchio infortunio rimediato in Nazionale. Negli ultimi giorni sembrava esserci stata un po’ di indecisione per il ruolo di vice-Maignan con il ballottaggio Tatarusanu-Mirante. Come se non bastasse poi è arrivato Vasquez, giovane portiere colombiano e mettere ancora più dubbi. Ma a poche ora da Salernitana-Milan ci ha pensato Pioli a chiarire la situazione.

Il portiere titolare del Milan contro la Salernitana

Contro la Salernitana infatti i portieri disponibili sono Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante. Nell’amichevole contro gli olandesi del Psv Eindohoven ha giocato quest’ultimo, ma oggi il titolare sarà di nuovo Tatarusanu. Nelle amichevoli Pioli ha dato minutaggio a chi ha giocato meno, ma contro la Salernitana giocherà Tatarusanu. Scelta indiscussa e indiscutibile quella di Pioli che dice di avere massima fiducia il lui. Per in vice-Maignan si tratterà della 13sima presenza stagionale. Non roba da poco conto per un secondo portiere.