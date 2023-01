Domani sera, alle ore 21, al “Kassam Stadium” di Oxford, si disputerà il match Oxford Utd-Arsenal, match valido per i 32.esimi di finale della FA Cup. Prima di scoprire dove vedere Oxford Utd-Arsenal in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultima gara di questi 32.esimi di finale tra una squadra di League One e una di Premier League. I padroni di casa nel proprio campionato occupano la 15.a posizione con 29 punti; l’Arsenal, invece, è primo con 44 punti. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non si andrà ai tempi supplementari, bensì si procederà al Replay della sfida a campi invertiti.

Segui Oxford Utd-Arsenal su DAZN. Attiva ora.

Dove vedere Oxford Utd-Arsenal, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Oxford Utd-Arsenal, valevole per i 32.esimi di finale della FA Cup, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.