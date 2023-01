Real Madrid-Valencia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Supercoppa di Spagna

Questa sera alle ore 20 italiane (le 22 locali) allo stadio Internazionale Re Fahd di Riad (Arabia Saudita), si disputerà il match Real Madrid-Valencia, valevole per la prima semifinale della Supercoppa di Spagna; chi avrà la meglio affronterà nella finale di domenica 15, la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposta Barcellona-Betis.

Sono 196 i precedenti complessivi tra le due squadre con i “Blancos” in netto vantaggio per 103-53 e 40 pareggi; in questa stagione il match del girone d’andata di Liga non si è ancora disputato e sarà in programma il prossimo 2 febbraio al “Santiago Bernabeu”.

Real Madrid-Valencia, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho; Ceballos, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Thierry Correia, Cömert, Diakhaby, Gayà; Yunnus, Guillamon, Ilaix Moriba; Castillejo, Cavani, Samuel Lino.

Dove vedere Real Madrid-Valencia in tv e streaming

Il match Real Madrid-Betis , al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.

