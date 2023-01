Domani pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Macrì” di Locri, si disputerà il match San Luca-Catania, valido per la 19.a giornata del girone I di Serie D. Prima di scoprire dove vedere San Luca-Catania in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il San Luca ha 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte) e viene da tre sconfitte consecutive contro Licata, Vibonese e Trapani ed è reduce dalla sconfitta esterna del “Provinciale” proprio contro il Trapani (4-0). Il Catania, invece, è primo con 45 punti (14 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) e nell’ultimo turno ha battuto al “Massimino” il Ragusa (3-0).

San Luca-Catania sarà diretta da Lucio Felice Angelillo di Nola, coaudiuvato da Giovanni Ciannarella e Luca Chianese, entrambi di Napoli.

Dove vedere San Luca-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match San Luca-Catania, valido per la 19.a giornata del girone I del campionato di Serie D, sarà trasmesso gratuitamente su Telecolor, emittente televisiva visibile in Sicilia sul digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito “LaSiciliaWeb”, sito che dedica uno spazio allo streaming del canale Telecolor.