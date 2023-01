Serie C: AlbinoLeffe-Piacenza, le probabili formazioni

Domenica 29 gennaio alle ore 14:30 andrà in scena AlbinoLeffe-Piacenza, confronto valevole per la ventiquattresima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dell’AlbinoLeffe Stadium verrà diretta da Erminio Cerbasi di Arezzo, coadiuvato da Emanuele Fumarulo di Barletta (Barletta-Andria-Trani) e da Alberto Rinaldi di Pisa, con Mattia Drigo di Portogruaro (Venezia) quale quarto ufficiale.

La situazione del Piacenza

Il Piacenza occupa il penultimo posto in graduatoria, a +4 sul “fanalino di coda” Triestina e a quattro lunghezze dalla “zona salvezza diretta”: gli emiliani hanno fin qui conseguito ventidue punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e undici sconfitte (con ventisette reti fatte e trentanove subite). Il turno precedente ha visto i biancorossi sconfitti a domicilio per 1-2 dall’Arzignano Valchiampo.

La situazione dell’AlbinoLeffe



L’AlbinoLeffe è all’undicesimo posto in classifica in compagnia della Pro Vercelli, a quota trenta punti risultato di sette vittorie, nove pareggi e sette sconfitte, con ventisette goal fatti e ventisei subiti. L’ultima giornata ha visto il sodalizio lombardo sconfitto per 0-3 a Vicenza.

Le probabili formazioni di AlbinoLeffe-Piacenza



ALBINOLEFFE (3-5-2): Offredi; Milesi, Marchetti, Borghini; Gusu, Giorgione, Brenton, Piccoli, Zoma; Cocco, Manconi. Allenatore: Giuseppe Biava.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza, Nava; Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza; Morra, Cesarini. Allenatore: Cristiano Scazzola.