Serie C: FeralpiSalò-Piacenza, le probabili formazioni

Sabato 14 gennaio alle ore 17:30 andrà in scena FeralpiSalò-Piacenza, confronto valido per la ventiduesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Lino Turina” verrò diretta da Sajmir Kumara di Verona, coadiuvato da Giacomo Monaco di Termoli (Campobasso) e da Alessandro Munerati di Rovigo, con Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno (Torino) quale quarto ufficiale.

La situazione della FeralpiSalò

I lombardi sono al comando della graduatoria in compagnia del Pordenone (con i quali, però, sono in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti, essendosi aggiudicati per 1-0 il confronto d’andata in Friuli-Venezia Giulia): i benacensi hanno finora maturato trentanove punti, frutto di undici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte (con ventuno reti realizzate a fronte delle undici subite). L’ultima giornata ha visto la FeralpiSalò impattare per 0-0 sul campo dell’Aurora Pro Patria.

La situazione del Piacenza



I biancorossi occupano la penultima posizione in graduatoria (a +4 sul “fanalino di coda” Triestina) a quota diciannove punti risultato di quattro affermazioni, sette pareggi e dieci K.O. (con venticinque goal fatti e trentasette incassati). Le ultime due giornate hanno visto il sodalizio emiliano accelerare notevolmente la propria marcia, imponendosi prima per 3-1 in casa sulla Pergolettese, poi per 2-1 in trasferta sulla Virtus Verona, portandosi a cinque punti dalla “zona salvezza diretta”.

L’ultimo precedente in riva al Benaco



Parità nell’ultimo confronto in riva al Benaco: un 1-1 relativo alla diciottesima giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (domenica 12 dicembre 2021), con i padroni di casa avanti al 30’ con una rete di Luca Miracoli e gli emiliani a pareggiare all’88’ con un calcio di rigore realizzato da Edgaras Dubickas.

La gara d’andata



La gara d’andata, disputatasi lo scorso 13 settembre, si concluse con il successo per 2-0 della FeralpiSalò, con reti di Davide Di Molfetta al 18’ e di Filippo Pittarello su calcio di rigore al 65’.

Le probabili formazioni di FeralpiSalò-Piacenza



FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Legati, Tonetto; Zennaro, Hergheligiu, Balestrero; Voltan; Siligardi, Guerra. Allenatore: Stefano Vecchi.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza, Nava; Parisi, Palazzolo, Suljic, Chierico, Rizza; Cesarini, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.