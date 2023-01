Serie C: Piacenza-Arzignano Valchiampo, le probabili formazioni

Sabato 21 gennaio alle ore 17:30 andrà in scena Piacenza-Arzignano Valchiampo, confronto valevole per la ventitreesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Leonardo Garilli” verrà diretta da Valerio Vogliacco di Bari, coadiuvato da Mario Chichi di Palermo e da Simone Pistarelli di Fermo, con Federico Olmi Zippilli di Mantova quale quarto ufficiale.

La situazione del Piacenza



Il Piacenza occupa il penultimo posto in graduatoria, a +4 sul “fanalino di coda” Triestina e a tre sole lunghezze dalla “zona salvezza diretta”: gli emiliani hanno fin qui conseguito ventidue punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte (con ventisei reti fatte e trentasette subite). I biancorossi sono in serie positiva da quattro turni: all’1-1 esterno della diciannovesima giornata con il L.R. Vicenza hanno fatto seguito i successi con Pergolettese (3-1 casalingo), Virtus Verona (2-1 fuori casa) e FeralpiSalò (1-0 esterno), per un “bottino” di ben dieci punti.

La situazione dell’Arzignano Valchiampo



I veneti sono al nono posto in classifica in compagnia dell’AlbinoLeffe, a quota trenta punti risultato di sette vittorie, nove pareggi e sei sconfitte, con ventitré goal fatti e altrettanti incassati. La scorsa giornata li ha visti impattare per 1-1 in casa con la Pro Sesto.

Le probabili formazioni di Piacenza-Arzignano Valchiampo



PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza, Nava; Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza; Cesarini, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Lattanzio, Piana, Molnar, Gemignani; Nchama, Bordo, Antoniazzi; Barba; Tremolada, Belcastro. Allenatore: Giuseppe Bianchini.