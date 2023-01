Picerno, Dettori a SuperNews: “C’è entusiasmo, ma l’obiettivo resta la salvezza. Ritiro? Non ci penso, voglio giocare ancora”

(Credito – foto Picerno calcio)

In esclusiva ai microfoni di SuperNews è intervenuto Francesco Dettori, centrocampista del Picerno, club del girone C di Serie C. Il calciatore, originario di Sassari, è alla sua terza stagione in rossoblù, dopo una lunga carriera in terza serie tra le fila, in particolare, di Potenza, Pescara e Padova. Il classe ’83 ha collezionato 18 presenze in questa prima parte di campionato, sotto la guida di mister Longo. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni.

A che tipo di campionato punta il Picerno? Cosa ne pensi dell’etichetta di sorpresa del girone C?

“Sapevamo dall’inizio di avere un organico importante e di poter disputare un buon campionato. Il nostro inizio è stato altalenante, poi abbiamo trovato equilibrio e continuità nei risultati. Ora siamo nella parte alta della classifica, ma il nostro obiettivo resta quello di raggiungere una salvezza tranquilla. Certo, poi ci si può divertire e fare anche qualcosa in più. Sorpresa del campionato? I giudizi bisogna darli alla fine. Qualche settimana fa la sorpresa poteva essere il Giugliano o la Gelbison, poi le cose cambiano, bastano due-tre partite negative, la classifica è corta. Sotto di noi ci sono squadre di grande blasone, dobbiamo avere la forza di mantenere questi ritmi”.

Sei alla terza stagione in rossoblù, dove hai vissuto anche il passaggio tra i professionisti. Qual è il tuo parere sulla piazza e sulla società?

“In questo momento storico Picerno sta vivendo i suoi anni migliori a livello calcistico. La società è gestita principalmente dal direttore sportivo Vincenzo Greco, i proprietari, che si trovano in America, non ci fanno mancare nulla. Attorno alla squadra c’è grande entusiasmo e un clima davvero sereno. Questo ci permette di lavorare bene, senza inutili pressioni. Un ambiente ideale per fare calcio, soprattutto per i giovani che si affacciano al professionismo. Certo, non c’è il seguito delle grandi piazze, ma i tifosi non ci fanno mancare mai il proprio supporto. Sono sempre presenti e ci danno una grande mano”.

Alla soglia dei 40 anni sei stato tra i protagonisti di questa prima parte di stagione. Sei soddisfatto dell’apporto dato finora? Per quanto tempo ancora ti vedi in campo?

“Ho ancora grande passione e voglia di giocare e di divertirmi. Cerco di stare sempre sul pezzo e di fare il massimo in allenamento per farmi trovare pronto la domenica. Qualche acciacco è normale che ci sia, i 40 anni si fanno sentire. Finché potrò dare una mano alla squadra farò di tutto per esserci. Non so se chiuderò la carriera a Picerno. L’intenzione è quella di continuare a giocare, non mi vedo lontano dal campo. Se dipendesse da me non smetterei mai, vediamo fin quando regge il fisico, anche se la differenza la fa la testa”.

Tra gli artefici dei buoni risultati ottenuti finora c’è sicuramente mister Longo. Qual è il tuo rapporto con l’allenatore? C’è una sua caratteristica che apprezzi particolarmente?

“Con il mister c’è un rapporto ottimo, molto schietto, è una persona alla mano e propensa all’ascolto delle esigenze di tutti. Nonostante le difficoltà iniziali, ha sempre portato avanti le proprie idee, cercando di adattarle alla squadra e alle caratteristiche del gruppo. Sintomo sicuramente di grande intelligenza, non tutti gli allenatori fanno un passo indietro rispetto alle proprie convinzioni. La squadra questo l’ha percepito e gli sta dando una mano in tutto”.

Per la vittoria del campionato è lotta a due tra Catanzaro e Crotone. Chi la spunterà a tuo parere? Qual è la squadra che ti ha impressionato di più finora?

“Sono due squadre fuori categoria, probabilmente da metà classifica in B. Il Catanzaro mi ha impressionato di più perché ha consapevolezza, grandi calciatori e gioca un bel calcio propositivo. Il Crotone è un passettino indietro, ma il livello è più o meno lo stesso. Il campionato non è chiuso, il Crotone ha lo scontro diretto in casa ed è una squadra che non molla mai. Il verdetto arriverà soltanto alla fine”.

La prossima partita è quella in trasferta contro la Turris, club in crisi di risultati negli ultimi tempi. Che tipo di gara ti aspetti?

“Dobbiamo affrontare la gara come sempre: la regola è fare e non subire la partita. Bisogna puntare sulle certezze che ci hanno accompagnato in questo ultimo periodo. Sicuramente troveremo un ambiente caldo e una squadra che attraversa un momento difficile, come si evince dalla classifica. Tuttavia, la Turris ha un organico di tutto rispetto, un reparto offensivo tra i più forti della categoria. Dobbiamo approcciare bene la partita e fare leva sui loro punti deboli. Bisogna arrivare concentrati alla partita, la Turris è una squadra che può vincere contro qualsiasi avversario”.