Serie C: Virtus Verona-Piacenza, le probabili formazioni

Domenica 8 gennaio alle ore 14:30 andrà in scena Virtus Verona-Piacenza, confronto valido per la ventunesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini” verrà diretta da Francesco D’Eusanio di Faenza (Ravenna), coadiuvato da Federico Fratello di Latina e da Gian Marco Cardinali di Perugia, con Michele Piccolo di Pordenone quale quarto ufficiale.

La situazione della Virtus Verona

Gli scaligeri sono ai margini della “zona play-out”, in quanto in compagnia del Sangiuliano City al sestultimo posto in classifica (che diventa settimultimo per la miglior differenza reti), a quota ventitré punti frutto di cinque vittorie, otto pareggi e sette sconfitte (con diciannove goal fatti a fronte dei diciotto incassati). La scorsa giornata ha visto i veronesi impattare per 0-0 sul difficile campo del Lecco.

La situazione del Piacenza



Gli emiliani occupano la penultima posizione in graduatoria, appena un punto sopra alla Triestina: sedici i punti fin qui conseguiti dal “Piace”, frutto di tre vittorie, sette pareggi e dieci K.O. (con ventitré reti segnate e trentasei incassate). L’ultima giornata ha visto gli uomini guidati dal tecnico Cristiano Scazzola imporsi per 3-1 del delicato incontro casalingo con la Pergolettese.

L’ultimo precedente in Veneto



Parità nell’ultimo confronto in Veneto: un 1-1 relativo alla seconda giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (mercoledì 22 settembre 2021), con i biancorossi avanti al 53’ grazie a una prodezza di Tino Parisi e i padroni di casa a impattare al 66’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Filippo Pittarello.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Piacenza



VIRTUS VERONA (3-5-2): Giacomel; Daffara, Cella, Faedo; Nalini, Tronchin, Hallfredsson, Lonardi, Munaretti; Danti, Gomez. Allenatore: Luigi Fresco.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri; Palazzolo, Munari, Suljic, Rizza; Cesarini, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.