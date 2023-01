Serie D: la Curva del Fanfulla contro la disputa delle gare al mercoledì

In occasione del confronto infrasettimanale che lo scorso 25 gennaio ha visto il Fanfulla opposto allo Scandicci fra le mura amiche della “Dossenina” nella ventitreesima giornata del girone D del campionato di Serie D, i sostenitori lodigiani hanno esternato la loro contrarietà alla disputa nelle giornate di mercoledì delle gare di quarta divisione, esponendo in Curva Sud uno striscione che esprime un augurio ma anche una neppure troppo velata critica: «LND, rispetto per i tifosi. Basta Serie D al mercoledì».

I turni infrasettimanali

Va ricordato che i due raggruppamenti di Serie D composti da venti squadre (quello nel quale è inserito il “Guerriero” è uno di essi, mentre l’altro è il girone A) hanno finora visto cinque giornate di campionato disputate in giorni infrasettimanali (e altre due sono in programma, per la precisione i prossimi 8 febbraio e 6 aprile).