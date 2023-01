Domani sera, alle ore 21, al “St. Mary’s Stadium”, si disputerà il match Southampton-Manchester City, valido per i quarti di finale della EFL Cup. Prima di scoprire dove vedere Southampton-Manchester City in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

“The Saints” fino ad ora hanno superato ai 32.esimi il Cambridge (0-3); ai 16.esimi hanno battuto lo Sheffield Wedsnesday (2-1) e agli ottavi hanno sconfitto il Lincoln (2-1). “I Citizens”, invece, hanno eliminato ai 16.esimi il Chelsea (2-0) e agli ottavi il Liverpool (3-2). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY

SOUTHAMPTON (3-4-2-1): Bazunu; Lyanco, Salisu, Bella-Kotchap; Walker-Peters, Lavia, Ward-Prowse, Elyonoussi; Armstrong, Aribo; Adams. All. Jones.



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Foden. All. Guardiola.

Dove vedere Southampton-Manchester City, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Southampton-Manchester City, valevole per i quarti di finale della EFL Cup, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.