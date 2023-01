Villarreal-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa del Re

Domani sera alle ore 21 allo stadio della Ceramica si disputerà il match Villarreal-Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Re; nel tre turni precedenti il “Sottomarino giallo” ha eliminato (sempre in trasferta) Santa Amalia, Guijuelo e Cartagena, mentre i “Blancos” hanno esordito nei sedicesimi vincendo sul campo del Cacereno.

Sono 47 i precedenti complessivi tra le due squadre con il Real Madrid avanti nettamente per 26-5 e sedici pareggi, anche se in questa stagione lo scontro diretto giocato lo scorso 7 gennaio nella 16.a giornata di Liga, è stato vinto dal Villarreal per 2-1.

Villarreal-Real Madrid, probabili formazioni

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Foyth, Albiol, Torres, Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukweze, Moreno, Morales.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Dove vedere Villarreal-Real Madrid in tv e streaming

Il match tra Villarreal-Real Madrid, al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.