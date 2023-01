Vittorio Tosto a SN: “Serie A? Juve e Milan dietro al Napoli. La Salernitana sarà la rivelazione del campionato”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Vittorio Tosto. L’ex calciatore che vanta oltre 450 presenze in carriera, è oggi un’agente FIFA e consulente esterno per diverse società. Di ruolo difensore, nella sua lunga carriera ha vestito tante maglie, tra le quali, Napoli, Salernitana, Fiorentina e Empoli. In particolare con la viola e con i granata ha vinto il campionato di Serie B. Vittorio Tosto ci ha svelato il suo pronostico sulla Serie A e in quanto esperto di calcio, ci ha parlato anche di calciomercato.



Benvenuto Vittorio Tosto. Nella tua lunga carriera hai vestito anche la maglia del Napoli. Gli azzurri riusciranno a mantenere lo stesso passo in campionato e in Europa?

Assolutamente si! Sono completi e forti. Possono riportare lo scudetto a Napoli ed arrivare fino in fondo in Champions.

Per dar una mano alla squadra, il Napoli dovrebbe tornare a investire sul calciomercato? Consiglieresti un nome a Giuntoli?

Pochi ritocchi. Un sostituto a Di Lorenzo ed uno a Lobotka.

Restando in Campania ma spostandoci a Salerno, altra maglia che hai indossato, ti chiedo: dove può arrivare la Salernitana quest’anno?

La Salernitana sarà la rivelazione del campionato e Salerno raggiungerà una dimensione importante in serie A.

Secondo i rumors, i campani sono tra le squadre che seguono Zurkowski. Il centrocampista polacco ha ben fatto a Empoli ma non riesce a trovare spazio a Firenze. A Salerno potrebbe tornare quello dello scorso anno?

Zurkowski è un profilo alto e sarebbe un bel colpo per la Salernitana.

La Fiorentina riuscirà a trattenere Amrabat?

La Fiorentina ha puntato su questo giocatore ed ora ha la forza di decidere se monetizzare o puntare ancora su di lui. Io direi che può rimanere ancora a lungo in Toscana.

Secondo te come finirà la Serie A?

Napoli primo. Juventus e Milan si giocano il secondo posto. Inter e Lazio subito dietro.

Ci sveli i tuoi progetti futuri?

Lavoro con la mia agenzia Green Soccer Team come agente Fifa e gestisco già dieci calciatori. Oltre a lavorare per le società come consulente esterno. Meglio di così, top!