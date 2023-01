Nelle ultime ore impazza una notizia poco piacevole per i tifosi bianconeri: Vlahovic verso la Premier League, offerta pronta per il serbo da parte dell’Arsenal. I Gunners hanno intenzione di portare l’attaccante via da Torino entro la fine del mercato di gennaio.

Vlahovic verso la Premier League: 80 milioni pronti

Arteta ritiene fondamentale ingaggiare l’attaccante per vincere il titolo inglese e lottare per l’Europa League. L’infortunio di Gabriel Jesús rende l’inserimento di un nuovo attaccante una priorità assoluta. La prima idea del tecnico, in realtà, è stata Mudryk del Chelsea, ma i Blues hanno fatto sapere che non è possibile. L’obiettivo si è poi spostato sul serbo della Vecchia Signora, così come riportato su As.com.

La società piemontese non ha intenzione di far partire l’attaccante per meno di 100 milioni di euro. Ma non è detto che non ci sia un cedimento della Juve. La situazione finanziaria del club italiano è molto delicata e non esclude di finire per cedere il serbo, nonostante sia uno dei giocatori chiave della squadra. L’Arsenal non solo rimane lì, ma è anche interessato a prendere Declan Rice. Il club inglese proverà in ogni modo a rinforzare l’organico per la seconda parte della stagione e spodestare i Citizens e Pep Guardiola nel campionato inglese.