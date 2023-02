Questa sera, alle ore 20, allo stadio “Moulay Abdallah” di Rabat (Marocco), si disputerà il match Al Ahly-Real Madrid, valido per la seconda semifinale del Mondiale per club. Prima di scoprire dove vedere Al Ahly-Real Madrid in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

Gli egiziani di Marcel Koller hanno già debuttato in questo torneo eliminando l’Auckland City 3-0 nel turno preliminare e al turno successivo hanno battuto il Seattle Sounders 1-0. Il Real Madrid, invece, debutta in questa manifestazione con l’obiettivo di portare a casa la coppa. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore. La vincente di Al Ahly-Real Madrid affronterà nella finalissima di domenica 12 febbraio l’ Al-Hilal che nella prima semifinale ha eliminato il Flamengo vincendo per 2-3.

PROBABILI FORMAZIONI AL AHLY-REAL MADRID

AL AHLY (4-3-3): El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Fathi, Dieng, El Solia; Tau, Sherif, Abdel Kader. All. Koller.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

Dove vedere Al Ahly-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Al Ahly-Real Madrid, seconda semifinale del Mondiale per club, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.