Il mercato invernale ha da poco chiuso i battenti, e per i prossimi acquisti bisognerà attendere l’estate. Intanto è stata stilata la classifica degli acquisti più costosi di gennaio. L’Italia sempre meno protagonista, la crisi che si è abbattuta negli ultimi anni sul calcio nostrano è stata vissuta con intensità anche in quest’ultima finestra di mercato.

Classifica degli acquisti più costosi di gennaio

Il dominio del mercato è targato Premier League, gli inglesi non badano a spese, neanche per il mercato “riparatorio”. La società che più ha investito in questa finestra è il Chelsea. Il club dei Blues si è aggiudicato il primato della classifica con l’acquisto dei giocatori più costosi e non solo. Il club inglese è quello che ha speso di più in assoluto: 280 milioni di euro.

Al primo posto in classifica, infatti, troviamo Enzo Fernandez, acquistato dal Benfica per 120 milioni di euro. Al secondo posto della Top 10 c’e sempre un acquisto dei Blues, Mykhaylo Mudryk, costato 100 milioni di euro, arrivato dalla Germania, indossava la maglia dello Shakhtar. Al terzo posto in classifica troviamo l’acquisto del Newcastle che ha versato nelle casse dell’Everton 45 milioni di euro per Anthony Gordon. Segue la classifica intera.

Top 10

1) Enzo Fernandez, 22 anni, 120 milioni di euro (dal Benfica al Chelsea)

2) Mykhaylo Mudryk, 22 anni, 100 milioni di euro (dallo Shakhtar D. al Chelsea)

3) Anthony Gordon, 21 anni, 45 milioni di euro (dall’Everton al Newcastle)

4) Cody Gapko, 23 anni, 42 milioni di euro (dal PSV al Liverpool)

5) Benoit Badiashile, 21 anni, 38 milioni di euro (dal Monaco al Chelsea)

6) Noni Madueke, 20 anni, 35 milioni di euro (dal PSV al Chelsea)

7) Vitinha, 22 anni, 32 milioni di euro (dallo Sporting Braga al Marsiglia)

8) Malo Gusto, 19 anni, 30 milioni di euro (dal Lione al Chelsea)

9) Georgino Rutter, 20 anni, 28 milioni di euro (dall’Hoffeinhem al Leeds U)

10) Kamaldeen Sulemana, 21 anni, 25 milioni di euro (dal Rennes al Southampton)