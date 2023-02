Coppa Italia di Serie C, la finale sarà tra L.R. Vicenza e Juventus Next Gen

La finale della Coppa Italia di Serie C vedrà sfidarsi L.R. Vicenza e Juventus Next Gen, che nelle gare di ritorno hanno avuto la maglio rispettivamente su Virtus Entella Chiavari e Foggia, riscattando i K.O. dell’andata.

L.R. Vicenza avanti dopo i tempi supplementari



Sconfitto all’andata per 0-1, il sodalizio vicentino di è imposto per 4-1 dopo i tempi supplementari. Dopo aver rimesso in parità la situazione al 79’ grazie a una rete di Matteo Della Morte, i veneti si sono scatenati nella mezz’ora aggiun tiva, andando a segno con Franco Ferrari al 103’, Matteo Stroppa al 113’ e ancora Franco Ferrari al 116’. Di Luca Zamparo al 118’ la realizzazione dei liguri.

La Juventus Next Gen la spunta ai tiri dal dischetto



Assai più sofferto il passaggio del turno della Juvenntus Next Gen: sconfitti per 1-2 all’andata in Puglia, già al 7’ i giovani bianconeri incassano la rete ospite firmata da Filippo Costa, salvo poi ribaltare il risultato grazie a una doppietta di Dean Huijsen (a segno al 42’ e al 52’), portando il confronto ai supplementari, nei quali il risultato non muta. Il passaggio del turno si decide, dunque, ai tiri dagli undici metri: impeccabili i piemontesi (a segno con Dean Huijsen, Martin Palumbo, Mattia Compagnon, Nicolò Savona e Simone Uocolano), mentre i foggiani pagano l’errore di Giovanni Di Noia (dopo le trasformazioni di Filippo Costa, Bjarki Steinn Bjarkason e Roberto Ogunseye).

Le date della doppia finale



La finale d’andata verrà disputata il mercoledì 1° marzo, mentre il confronto di ritorno andrà in scena l’11 aprile. Ambedue i sodalizi hanno già in bacheca un’edizione della Coppa Italia di Serie C: il L.R. Vicenza si impose nell’annata 1981-’82, la Juventus Next Gen nel 2019-’20 (con la denominazione di Juventus U23).

Il sodalizio vincitore della precedente edizione



L’edizione 2021-’22 della Coppa Italia di Serie C fece registrare il successo del Padova, che piegò l’Alto Adige nella doppia finale: dopo lo 0-0 dell’andata in casa (9 marzo 2022), i patavini si aggiudicarono per 1-0 il confronto di ritorno in trasferta (6 aprile 2022), grazie a una rete siglata da Enej Jelenic al 64’.

La compagine più titolata



La compagine che ha iscritto più volte il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione è, invece, il Monza, con quattro affermazioni datate 1973-’74, 1974-’75, 1987-’88 e 1990-’91.