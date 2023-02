DOVE VEDERE BENEVENTO-VENEZIA – SERIE B –

Sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14, si giocherà Benevento-Venezia. La sfida al Ciro Vigorito di Benevento sarà valida per la 23esima gionata di Serie B e verrà arbitrata da J.L.Sacchi.

Il BENEVENTO vive un periodo difficile, nelle ultime cinque gare disputate sono arrivate 3 sconfitte e 2 pareggi. La formazione allenata da Cannavaro non riesce a fare punti ed in classifica è in piena zona di retrocessione: 17esimi con 23 punti in 22 gare.

Il VENEZIA, in modo analogo, vive la stessa situazione del Benevento; i lagunari nelle ultime 5 gare hanno ottenuto 3 sconfitte e due pareggi. In classifica non cambia, anzi, i Leoni Alati sono 19esimi con 21 punti.

I precedenti tra le due formazioni sono 5: un pareggio e 4 vittorie del Benevento.

Dove vedere Benevento-Venezia

La sfida tra Benevento-Venezia, di sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14, verrà trasmessa in diretta su Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN (Guarda tutta la Serie BTK su Dazn. Attiva ora), che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B.

Su Dazn si potrà seguire anche in diretta streaming. Non solo, il match al Vigorito verrà trasmesso anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-1-1): Paleari; Leverbe, Capellini, Tosca; El Kaouakibi, Improta, Schiattarella, Acampora, Jureskin; Pettinari; Simy.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Hristov; Zampano, Andrenacci, Jajalo, Tessmann, Candela; Johsen, Pojhanpalo.