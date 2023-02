DOVE VEDERE CREMONESE-LECCE – SERIE A –

Il primo anticipo della 21esima giornata di Serie A è Cremonese-Lecce. La sfida si giocherà sabato 4 febbraio 2023 alle ore 15. La partita allo Stadio Giovanni Zini di Cremona verrà gestita dall’arbitro Daniele Orsato.

La CREMONESE arriva dalla storica qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Le Tigri, dopo aver eliminato il Napoli agli ottavi, hanno mandato a casa anche la Roma ai quarti. In Serie A la situazione è tragica: dopo 20 gare soltanto 8 pareggi e 12 sconfitte. La formazione dei Grigiorossi è all’ultimo posto, il ventesimo.

Il LECCE sta disputando un buon campionato, di questo passo raggiungerà serenamente la salvezza a fine stagione. I pugliesi, anche se arrivano da due sconfitte (Salernitana e Verona) hanno 20 punti, in classifica sono 15esimi.

I precedenti tra Cremonese-Lecce sono 20: 10 vittorie per le Tigri, 4 per i giallorossi e 6 pareggi.

Dove vedere Cremonese-Lecce

La sfida Cremonese-Lecce, valida per la 21esima giornata di Serie A, verrà giocata sabato 4 febbraio 2023 alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta su DAZN (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora) tramite smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming sempre su Dazn, sul sito web o scaricando l’app.

La partita di Cremona si potrà seguire anche su Sky. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con un costo aggiuntivo sull’abbonamento.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Chiriches, J. Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Joan González, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.