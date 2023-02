Lo scorso 1° febbraio con il turno preliminare tra Al Ahly-Auckland City vinto 3-0 dagli egiziani, è partito ufficialmente il Mondiale per Club 2022 che si disputa in Marocco (nelle città di Rabat e Tangeri), ultima edizione con l’attuale formula che prevede la partecipazione di sette squadre, ovvero i sei campioni delle varie competizioni continentali più quella che ha vinto il titolo nazionale nel paese che ospita il torneo.

Il caso ha voluto che i campioni del Marocco, il Wydad Casablanca fosse anche il vincitore dell’ultima Champions africana, così è stato invitato a partecipare anche l’Al Ahly, che dal Wydad era stato battuto nella finale della massima competizione per club dell’Africa. Dal 2025 – come annunciato da Infantino- il Mondiale per club vedrà la partecipazione di ben 32 squadre.

Tradizionalmente disputato nel mese di dicembre, il torneo è stato spostato al febbraio dell’anno successivo per via dello svolgimento del campionato del Mondo di calcio, in Qatar, nei mesi di novembre e dicembre 2022. Campione uscente il Chelsea, che nell’ultima edizione vinse in finale contro i brasiliani del Palmeiras per 2-1 dopo i tempi supplementari.

Mondiale per club 2023, il calendario

Primo turno



1° Febbraio

Al Ahly – Auckland City 3-0

Secondo turno



4 Febbraio

Seattle Sounders FC – Al Ahly

4 Febbraio

Wydad Casablanca – Al-Hilal

Semifinali



7 Febbraio

Flamengo -Wydad Casablanca / Al-Hilal

8 Febbraio

Seattle Sounders FC/Vincente primo turno – Real Madrid

Finale terzo posto



11 Febbraio

Da definire

Finale



11 Febbraio

Da definire

Dove vedere Mondiale per club 2022 in tv e streaming

Il Mondiale per Club sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre).

Per gli abbonati di Sky tutti match saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

