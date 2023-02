DOVE VEDERE MONZA-SAMPDORIA – SERIE A –

Lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 20.45 andrà in scena Monza-Sampdoria. La sfida al Brianteo, valida per la 21esima giornata di Serie A verrà arbitrata da D.Chiffi.

Il MONZA arriva dalla gloriosa vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium (2-0). La formazione lombarda continua a macinare punti verso la salvezza. Al momento la formazione allenata da Guglielmo Palladino è all’undicesimo posto con 25 punti.

La SAMPDORIA, tra Coppa Italia e Serie A arriva da 5 sconfitte consecutive. In classifica la situazione continua ad essere difficile, i blucerchiati sono al 19esimo posto (zona retrocessione) con 9 punti.

Dove vedere Monza-Sampdoria

La sfida Monza-Sampdoria verrà trasmessa in diretta su DAZN (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora) su smart tv tramite app. La sfida è visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

In streaming si può seguire il match su dispositivi mobili (pc, notebook, tablet) scaricando l’app (sia per Ios che Android) scaricando l’app su pc o altro dispositivo.

Una terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A agli utenti che acquistano il pass Sport.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Lammers.