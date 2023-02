DOVE VEDERE SPAL-BARI – SERIE B –

Sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14 si giocherà SPAL-Bari. La sfida allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, valida per la 23^a giornata di Serie B, verrà gestita dall’arbitro R. Abisso.

La SPAL arriva dalla sconfitta esterna contro il Cagliari (2-1). Gli uomini di De Rossi sono quasi con un piede in zona retrocessione, 15esimi con 24 punti. Una situazione difficile che non sembra essere migliorata con il cambio di allenatore. Si dovrà fare di più per non correre il pericolo retrocessione.

Il BARI ha perso le ultime due sfide di campionato, quelle contro Perugia e Palermo. In questo modo i pugliesi hanno perso quota in classifica, scendendo così in quinta posizione con 33 punti. La formazione dei Biancorossi deve concentrarsi di più in questa seconda fase del campionato se non vuole perdere occasione di andare ai Play-Off.

I precedenti tra SPAL-Bari sono 34: 11 vittorie dei galletti, 12 successi per gli spallini e 12 pareggi.

Dove vedere SPAL-Bari

Il match SPAL-Bari di sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14 verrà trasmesso in diretta su DAZN (Segui tutta la Serie BTK su Dazn. Attiva ora), collegandosi all’app tramite il proprio smart tv connesso a internet. In alternativa ci si può collegare all’app tramite console di gioco (Playstation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

La sfida si potrà seguire anche su Sky, nello specifico sul canale Sky Sport (canale 252) e su Helbiz Live. Si potrà inoltre scaricare su smart tv anche l’app di HelbizLive : prima occorrerà acquistare uno dei pacchetti offerti e successivamente si potrà selezionare la gara in programmazione.

Probabili formazioni

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Varnier; Dickmann, Prati, Zanellato, Celia; Rauti; Valzania, La Mantia, Moncini. All. De Rossi

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Benedetti, Maiello, Bellomo; Folorunsho; Botta, Antenucci. All. Mignani