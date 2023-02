DOVE VEDERE SPEZIA-NAPOLI – SERIE A –

Domenica 5 febbraio 2023 alle ore 12,30, si giocherà Spezia-Napoli. Il lunch-match della 21esima giornata di Serie A verrà arbitrato da Di Bello allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.

Lo SPEZIA arriva da tre sconfitte consecutive, tra Serie A (Bologna e Roma) e Coppa Italia (Atalanta). In classifica, nonostante la zona di retrocessione sia un ad passo, si può dire che l’andamento non è male: 16esimi con 17 punti. La formazione ligure può fare di meglio e può ottenere la permanenza nella massima serie.

Il NAPOLI, che continua a battere record su record, arriva dall’ennesima vittoria importante, quella contro la Roma. I partenopei si sono imposti 2-1 al Maradona contro un’ottima Roma. La formazione allenata da Spalletti, prima in classifica con 53 punti, dopo 20 giornate di campionato ha ottenuto 17 successi, 2 pareggi ed una sconfitta.

I precedenti tra Spezia-Napoli in Liguria sono 2: entrambi le sfide sono state vinte dai campani.

Dove vedere Spezia-Napoli

La partita Spezia-Napoli di domenica 5 febbraio 2023 ore 12.30 verrà trasmessa in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale numero 251).

Spezia-Napoli in tv, inoltre, sarà disponibile anche su DAZN (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora). Per vederla occorrerà scaricare l’app di DAZN. Si potranno utilizzare i dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o console di videogiochi PlayStation ed XBox. Un’altra soluzione, prevede l’utilizzo del TIMVISION Box.

Chi è abbonato a DAZN e Sky, inoltre, potrà attivare Zona DAZN e vedere Spezia-Napoli in diretta tv al canale numero 214.

Il match si potrà seguire anche in streaming tramite app di Dazn o collegandosi al sito web da PC. Altre soluzioni sono Sky Go e Now, due piattaforme di Sky.

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.