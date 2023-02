Flamengo-Al Hilal, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Mondiale per club

Questa sera alle ore 20 al “Grand Stade” di Tangeri (Marocco) si disputerà il match Flamengo-Al Hilal, prima semifinale del Mondiale per club: i brasiliani sono i detentori della Libertadores, mentre quella saudita della Champions League asiatica e che nel primo turno ha sconfitto ai calci di rigore i padroni di casa del Wydad Casablanca.

Chi avrà la meglio della sfida odierna, affronterà nella finale di sabato 11 febbraio, la vincente della seconda semifinale che vedrà opposti Real Madrid-Al Ahly (domani sera ore 20); la perdente disputerà la finalina del terzo posto.

Flamengo-Al Hilal, probabili formazioni

FLAMENGO (4-3-1-2): Santos; Varela, David Luiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gerson; De Arrascaeta; Gabigol, Pedro. All. Vitor Pereira

AL HILAL (4-3-3): Al Muaiouf; Abdulhamid, Jang Hyun-Soo, Al Bulayhi, N. Al Dawsari; Carrillo, Cuellar, S. Al Dawsari; Marega, Ighalo, Michael. All. Ramon Diaz

Dove vedere Flamengo-Al Hilal in tv e streaming

La prima semifinale del Mondiale per Club tra Flamengo-Al Hilal, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203 del decoder).

Per gli abbonati di Sky tutti match saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.