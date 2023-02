La dedica di Fedez per Vialli a Sanremo 2023 – VIDEO

Nella seconda serata della 73esima edizione del festival di Sanremo si è esibito, non in gara e dalla nave Costa Smeralda, anche Fedez che ha dedicato una strofa del suo inedito freestyle a Gianluca Vialli, grandissimo calciatore venuto a mancare lo scorso 6 gennaio. Fedez e Gianluca erano diventati amici lo scorso anno, quando anche il cantante milanese aveva avuto seri problemi di salute e per questo aveva dovuto subire un’operazione molto delicata. Ecco di seguito la dedica e il video dell’esibizione.

La dedica di Fedez a Gianluca Vialli

Fedez ha voluto omaggiare a Sanremo Vialli, che a causa di un tumore è venuto a mancare all’età di 58 anni lo scorso 6 gennaio. Fedez non è un grande appassionato di calcio, ma aveva intessuto un legame e anche forte con l’ex bomber di Sampdoria e Juventus proprio quando rese nota la sua malattia. Vialli venuto a conoscenza, si procurò il numero di telefono di Fedez e lo contattò. Da quel momento è nata un’amicizia. Amicizia che il cantante milanese ha voluto ricordare con la seguente frase:

“Vabbè sdrammatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto è il ricordo di Gianluca che porto sul palco“.

#Fedez la sua esibizione scatenerà un mare di polemiche#Sanremo2023 pic.twitter.com/SYRaOd0d5s — Trend Video News (@TrendVideoNews1) February 8, 2023