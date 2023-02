Gianluca Savoldi a SN: “Giuntoli è il vero fuoriclasse del Napoli. A Reggio Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Gianluca Savoldi. L’ex attaccante di Reggina e Napoli ha cambiato ruolo in campo andandosi a sedere in panchina, infatti è l’attuale allenatore dell’Under19 del Renate. Gianluca Savoldi ci ha parlato del cammino in Serie A del Napoli, accedendo i fari su uno dei ‘protagonisti nascosti’ di questa incredibile prima parte di stagione degli azzurri. Il tecnico bolognese ha anche commentato l’andamento della Reggina, altra sua ex maglia con la quale ha vissuto delle stagioni ricche di soddisfazione.

Benvenuto Gianluca Savoldi e grazie per la disponibilità. In Serie A con la penalizzazione della Juventus e considerando il cammino altalenante di Milan e Inter, il Napoli può vincere il tricolore?

Sicuramente ha un vantaggio notevole ed è una squadra fortissima. Credo sia l’anno buono… finalmente!

I partenopei navigano da anni nelle zone alte della classifica ma non sono mai riusciti a centrare il bersaglio grosso. Rispetto al passato, qual è l’arma in più della squadra di Spalletti?

Il Napoli da dieci anni a questa parte è una squadra sempre competitiva. Giuntoli è il vero fuoriclasse però Spalletti ha saputo dare equilibrio ed è stato bravo ad adattarsi al contesto.

Tu hai indossato la maglia azzurra. Oggi è una società diversa ma ti chiedo: cosa ricordi della tua esperienza al Napoli?

Ai miei tempi la società era allo sbando e purtroppo la mia avventura a Napoli finì subito con il fallimento. Peccato perché avevo rinunciato a due anni di contratto in Serie A pur di vestire la maglia azzurra con il numero nove.

Una delle migliori stagioni da calciatore le hai vissute con la Reggina. Quest’anno la squadra di Pippo Inzaghi può centrare la promozione?

Quest’anno nella Reggina sembra esserci quell’alchimia giusta ma è ancora lunga. Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale e conosce la categoria come pochi.

Adesso alleni la primavera del Renate. Come sta andando la tua esperienza in panchina? Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Ho sempre allenato l’Under19 ma prima o poi mi piacerebbe allenare i grandi, a patto che ci sia un progetto davvero interessante. Da Renate è difficile andare via, è un piccolo grande club. Si lavora in modo eccezionale, mi trovo benissimo. Del resto 14 anni consecutivi di Serie C non vengono per caso.