LISTE UEFA DELLE 7 SQUADRE ITALIANE IN EUROPA

In Europa le italiane ancora presenti nelle principali competizioni sono numerose. Inter, Milan e Napoli sono in Champions League; Juventus e Roma in Europa League, mentre Lazio e Fiorentina in Conference League. Ieri sono state consegnate le liste definitive dei giocatori che parteciperanno per ogni club.

Liste Uefa delle 7 squadre italiane in Europa: nel Milan Ibra non c’è

Champions League

INTER (Lista A): Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 24 Onana.

Difensori: 2 Dumfries, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Gosens, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 22, Mkhitaryan, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 9 Dzeko, 10 Lautaro, 11 Correa, 90 Lukaku.

Lista B: Zanotti, Fontanarosa, Carboni.

Assenti e cambi: non c’è Dalbert, per infortunio con lungo recupero.

MILAN (Lista A): Portieri: 1 Tatarusanu, 83 Mirante.

Difensori: 2 Calabria, 5 Ballo-Touré, 19 Theo Hernandez, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori, 24 Kjaer, 25 Florenzi, 46 Gabbia.

Centrocampisti: 4 Bennacer, 8 Tonali, 10 Brahim Diaz, 32 Pobega, 33 Krunic, 56 Saelemaekers.

Attaccanti: 9 Giroud, 12 Rebic, 17 Leao, 27 Origi, 30 Messias, 90 De Ketelaere.

Lista B: Nova, Paloschi, Cubis, Bozzolan, Bartesaghi, Bakoune, Zeroli, Gala, Foglio, Longhi, Alesi, El Hilali.

Assenti e cambi: fuori dalla lista Dast, Vranckx, Adli, Babayoko e Ibrahimovic.

NAPOLI (Lista A): Portieri: 1 Meret, 16 Idasiak, 95 Gollini.

Difensori: 3 Kim, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 19 Bereszynski.

Centrocampisti: 7 Elmas, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 70 Gaetano, 91 Ndombele, 99 Anguissa.

Attaccanti: 9 Osimhen, 11 Lozano, 18 Simeone, 21 Politano, 77 Kvaratskhelia, 81 Raspadori.

Assenti e cambi: Gollini entra al posto di Sirigu, Bereszinsky al posto di Zerbin; fuori Demme.

Europa League

JUVENTUS (Lista A): Portieri: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 36 Perin, 48 Crespi. Difensori: 2 De Sciglio, 3 Bremer, 6 Danilo, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 19 Bonucci, 24 Rugani, 53 Huijsen. Centrocampisti: 5 Locatelli, 10 Pogba, 11 Cuadrado, 17 Kostic, 25 Rabiot, 32 Paredes. Attaccanti: 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 14 Milik, 18 Kean, 22 Di Maria. LISTA B: Garofani, Raina, Barbieri, Miretti, Fagioli, Barrenechea, Soulé, Da Graca, Iling-Junior, Compagnon, Pecorino, Cerri.

Assenti e cambi: Soulè passa in lista B, al suo posto ci sarà Huijsen; inserito il nuovo portiere (quarto) Crespi.

IN AGGIORNAMENTO – ROMA (Lista A): Portieri: 1 Rui Patricio, 99 Svilar. Difensori: 19 Celik, 3 Ibanez, 2 Karsdorp, 24 Kumbulla, 14 Llorente, 23 Mancini, 6 Smalling, 37 Spinazzola. Centrocampisti: 20 Camara, 4 Cristante, 8 Matic, 25 Wijnaldum. Attaccanti: 9 Abraham, 11 Belotti, 21 Dybala, 92 El Shaarawy, 7 Pellegrini, 18 Solbakken, 22 Zaniolo. LISTA B: Boer, Bove, Darboe, Faticanti, Tahirovic, Zalewski, Volpato.

Conference League

FIORENTINA (Lista A): Portieri: 1 Terracciano, 56 Sirigu, 31 Cerofolini. Difensori: 3 Biraghi, 2 Dodo, 98 Igor, 28 Quarta, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 15 Terzic, 23 Venuti. Centrocampisti: 34 Amrabat, 72 Barak, 5 Bonaventura, 10 Castrovilli, 32 Duncan, 38 Mandragora. Attaccanti: 77 Brekalo, 9 Cabral, 22 Gonzalez, 11 Ikone, 7 Jovic, 99 Kouame, 8 Saponara, 33 Sottil. LISTA B: Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev.

Assenti e cambi: Via Gollini, Benassi, Maleh e Zerkowski, dentro Sirigu, Brekalo e Castrovilli.

LAZIO (Lista A): Portieri: 1 Maximiano, 94 Provedel. Difensori: 15 Casale, 34 Gila, 23 Hysaj, 29 Lazzari, 77 Marusic, 4 Patric, 3 L. Pellegrini, 13 Romagnoli. Centrocampisti: 88 Basic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 6 Marcos Antonio, 21 Milinkovic, 5 Vecino. Attaccanti: 7 Felipe Anderson, 11 Cancellieri, 17 Immobile, 9 Pedro, 18 Romero, 20 Zaccagni.

Assenti e cambi: fuori Radu dentro Luca Pellegri.