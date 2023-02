Marsiglia-Psg, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa di Francia

Domani sera alle ore 21.10 allo stadio “Velodrome” si disputerà il match Marsiglia-Psg, valevole per gli ottavi di finale della Coppa di Francia, che nella scorsa stagione ha visto il trionfo del Nantes.

Nei primi due turni i marsigliesi hanno superato l’Hyeres (2-0) e il Rennes (1-0), mentre i parigini hanno vinto contro lo Chateauroux (3-1) e il Pays de Cassel (7-1). I precedenti complessivi tra le due squadre sono 101 con il Psg in vantaggio per 47-34 e venti pareggi; in questa stagione la partita di campionato si è giocato al “Parco dei Principi” lo scorso 16 ottobre e ha visto il successo dei rossoblù con rete di Neymar al 45′.

Dove vedere Marsiglia-Psg in tv e streaming

Il match Marsiglia-Psg, al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.