Milan, gli impegni del mese di Febbraio

Siamo finalmente giunti al mese di Febbraio, un periodo che si prepara ad essere molto impegnativo e decisivo per tutti, ma visto la situazione in cui si ritrovano i rossoneri, per il Milan e per Pioli in modo particolare.

Sarà infatti fondamentale dare una svolta mentale e qualitativa alle prestazioni davvero inaccettabili degli ultimi tempi, magari presentando finalmente qualche innovazione tattica come il centrocampo a 3 tanto richiesto sui social.

Finalmente oltre alla Serie A, vedremo dopo tanti anni i nostri ragazzi impegnati in un ottavo di finale di Champions League, nella speranza che questo impegno così importante possa portare nuove motivazioni alla squadra.

Le partite del mese di Febbraio:

Inter – Milan domenica 5 ore 20.45

Stadio: San Siro

Milan – Torino venerdì 10 ore 20.45

Stadio: San Siro

Milan – Tottenham (ottavi di Champions League) martedì 14 ore 21.00

Stadio: San Siro

Monza – Milan sabato 18 ore 18.00

Stadio: U-Power Stadium

Milan – Atalanta domenica 26 ore 20.45

Stadio: San Siro

Potete seguire tutte la partite di Serie A su Dazn. Per vedere queste partite a San Siro è possibile acquistare i biglietti presso Casa Milan, sul sito ufficiale clicca qui, e nei punti vendita Vivaticket.