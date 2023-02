Real Madrid-Al Hilal, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Mondiale per club

10

Domani sera alle ore 20 allo stadio “Moulay Abdallah” di Rabat (Marocco), si disputerà il match Real Madrid-Al Hilal (primo confronto diretto tra i due club), finale del Mondiale per club; nelle semifinali gli spagnoli hanno avuto la meglio sugli egiziani dell’Al Ahly per 4-1, mentre i sauditi a sorpresa hanno sconfitto i brasiliani del Flamengo per 3-2.

Real Madrid-Al Hilal, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Nacho, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

AL HILAL (4-3-3): Al Mayouf; Al Dawsari, Al Bulayhi, Jang, Saud; Carrillo, Cuellar, Kanno; Marega, Vietto, Ighalo.

Dove vedere Real Madrid-Al Hilal in tv e streaming

La finale del Mondiale per Club tra Real Madrid-Al Hilal, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre).

Per gli abbonati di Sky tutti match saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Semifinale, Real Madrid-Al Ahly 4-1: gli highlights