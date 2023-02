Serie C, dove vedere Juventus Next Gen-Piacenza: diretta TV e streaming live

Domenica 5 febbraio alle ore 14:30 andrà in scena Juventus Next Gen-Piacenza, confronto valevole per la ventiseiesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria verrà diretta da Francesco Burlando di Genova, coadiuvato da Fabio Dell’Arciprete di Vasto (Chieti) e da Salvatore Nicosia di Saronno (Varese), con Mattia Mirri di Savona quale quarto ufficiale.

La situazione della Juventus Next Gen

La Juventus Next Gen occupa la decima posizione in graduatoria in compagnia del Padova: trentaquattro i punti fin qui conseguiti dai giovani bianconeri, frutto di nove vittorie, sette pareggi e nove sconfitte (con trentuno reti segnate e altrettante subite). La scorsa giornata ha visto il sodalizio piemontese imporsi per 1-0 in trasferta sulla Pergolettese.

La situazione del Piacenza

Il Piacenza è attualmente al penultimo posto in classifica, a +4 sul “fanalino di coda” Triestina: ventitré i punti fin qui conseguiti dagli emiliani, risultato di cinque affermazioni, otto “X” e dodici K.O. (con ventotto goal fatti e quarantadue subiti). Il precedente turno ha visto i biancorossi sconfitti in casa per 0-2 dal Sangiuliano City.

Dove vedere Juventus Next Gen-Piacenza in diretta tv e streaming

L’incontro Juventus Next Gen-Piacenza sarà visibile su Eleven Sports, che trasmette tutte le gare della Serie C: occorre registrarsi al sito di riferimento elevensports.it e poi sottoscrivere un abbonamento (mensile o annuale).

La novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN, che si è assicurata i confronti della terza divisione: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’applicazione DAZN (disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili), registrarsi e abbonarsi.