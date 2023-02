Sven-Goran Eriksson, l’annuncio inaspettato scuote i tifosi

Sven-Goran Eriksson è una vera e propria icona del calcio svedese e mondiale. L’allenatore di Sunne è attualmente tecnico del Karlstad Football Club, club che milita nella Ettan Norra (terzo livello nel sistema di calcio del paese nord europeo). In un breve comunicato rilasciato attraverso i canali web del Karlstad, l’ex CT dell’Inghilterra ha annunciato il suo addio definitivo al calcio

Sven-Goran Eriksson lascia il calcio per problemi di salute

L’allenatore svedese a 75 anni (compiuti il 5 febbraio scorso) deve abbandonare il mondo del calcio dopo una lunghissima carriera contornata da tanti trionfi. Il suo nome in Italia è legato a Roma, Fiorentina, Sampdoria e soprattutto Lazio. Proprio sulla panchina dei biancocelesti è riuscito a conquistare il tricolore nella stagione 1999/2000. Con la compagine capitolina ha vinto anche 2 volte la Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa UEFA. Inoltre vanta il record di vittorie della Coppa Italia con 4 successi (a pari merito con Roberto Mancini e Massimiliano Allegri).

A livello internazionale Sven-Goran Eriksson ha lasciato la sua impronta in Svezia, portando il Goteborg alla conquista della Coppa Uefa, in Portogallo con il Benfica e in Inghilterra, dove ha guidato la nazionale dei Tre Leoni in due mondiali e un Europeo.

Il comunicato del Karlstad Football Club:

“Io, Sven-Goran Eriksson, per il momento ho deciso di ridurre le mie apparizioni pubbliche a causa di problemi di salute. La mia attenzione è per ora sulla mia salute e la mia famiglia e un livello limitato di coinvolgimento con il Karlstad Football Club. Vorrei ringraziare la più ampia comunità calcistica e gli amici, per il loro supporto e comprensione, e per il rispetto della mia privacy. Il mio desiderio è quello di concentrarmi sulla mia salute e sulla mia famiglia”.